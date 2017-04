Celine Dion 'Berdialog' dengan Mendiang Suami

BANJARMASINPOST.CO.ID - DUKA masih menyaput penyanyi Celine Dion meski telah setahun ditinggal suami, Rene Angelil. Bahkan, Dion mengaku masih kerap ‘ngobrol’ dan bertanya kepada mendiang suami untuk beberapa keputusan dalam kariernya.

Kepada The Sun, pelantun My Heart Will Go On itu mengaku ‘berkonsultasi’ dengan lukisan Angelil sebelum memutuskan terlibat dalam rekaman lagu untuk film live action Beauty and the Beast.

“Saya menemukan salah satu lukisan yang diberikan salah satu penggemar kepada saya yang menggambarkan suami saya,” kata Dion. “Saya bertanya kepadanya haruskah saya terlibat dalam proyek itu.”

“Dan saya mendapatkan jawabannya. Bukan maksud membuatnya seperti kisah mistis, namun secara emosional yang saya rasakan ada yang berbisik ‘kamu tidak akan rugi sedikit pun.’”

Penyanyi Kanada peraih lima Grammy Awards itu mengaku dirinya seperti sebuah spons pada beberapa bulan sebelum kematian sang suami yang menikahinya pada 1994 itu.

Dion mengaku mendengar dan mempelajari semua hal dari pria yang sangat berperan besar dalam karier gemilang seorang Celine Dion.

“Kami berbincang banyak dan saya membuat catatan setiap harinya,” kata Dion.

Mereka bahkan merencanakan pemakaman Angelil bersama-sama. Setelah meninggal akibat kanker tenggorokan pada 14 Januari 2016, sebuah acara pemakaman dilakukan di Basilika Notre-Dame Montreal.

Penyanyi 49 tahun tersebut mengaku bahwa ia akan berduka sepanjang hidupnya, namun ia masih memiliki harapan di masa depan meski ia sendiri tidak yakin siap untuk sebuah cinta baru. (cnni)