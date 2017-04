Seminar Kesehatan di Fakultas Kedokteran Unlam, Hadirkan Empat Pakar Kesehatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Puluhan peserta menghadiri acara Seminar Kesehatan 2017 di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Sabtu (22/4/2017).

Mengambil tema "Respect Your Beauty and Sex with Natural and Nourishing Food", seminar ini menghadirkan pemateri-pemateri berkelas yang ahli di bidangnya.

"Ada empat pakar ahli di bidang kesehatan yang kami hadirkan dalam seminar ini," kata Ari, Ketua Panitia.

Pemateri yang dihadirkan di antaranya Owner Klinik Kecantikan Widya Esthetic Skin Care, Dokter Ayu Widyaningrum.

Hadir pula Konsultan Endokrinologi dan Internitas RSUD Ulin Banjarmasin dan RS Sari Mulia, Dokter Iwan Darma Putra, SpOG (K).

Narasumber lainnya, Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Rosihan Anwar dan Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Darmayanti.

Kegiatan yang berlangsung di Kampus Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran Banjarmasin ini direncanakan berlangsung hingga sore hari.

Ragam materi yang akan didapat para peserta diantaranya mengetahui gizi yang tepat agar terlihat cantik dari dalam dan mengetahui gizi yang tepat untuk meningkatkan hubungan intim

Selain itu, peserta juga akan diberi materi tentang jenis kulit yang sehat dan kosmetik yang aman bagi kulit.

Materi yang tak kalah menarik yakni tentang sex yang benar untuk meningkatkan kesehatan, program yang benar agar cepat hamil serta cara sehat dan bugar setelah melahirkan.

Untuk diketahui, acara ini dibuka langsung oleh istri Wali Kota Banjarmasin, Dokter Siti Wasilah. (*)