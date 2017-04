Tanbu Terapkan Parkir Langganan, Begini Teknisnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Tanahbumbu akan menerapkan sistem parkir langganan bagi pengendara yang menggunakan plat Tanahbumbu dengan kode Z.



Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Tanbu, Eryanto Rais, Minggu (23/4/2017). Dia mengatakan tarif berlangganan itu akan mulai dilaksanakan yang ada di wilayah Tanbu.



"Tarif parkir berlangganan yang saya tahu belum ada yang menerapkannya di Kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Sehingga ini pertama kali akan diterapkan di Bumi Bersujud ini," kata Eryanto Rais.



Dikatakannya, tarif berlangganan itu diperuntukkan untuk parkir roda dua, roda empat dan roda enam. Tentunya dengan tarif yang berbeda-beda pula.



"Sistem dari tarif parkir berlangganan ini berlaku selama satu tahun. Pembayarannya pun akan dilaksanakan saat perpanjangan pajak kendaraan bermotor," katanya.



Saat ini, dia sudah berkoordinasi dengan Samsat Batulicin. Penarikan tarif parkir berlangganan untuk plat Z Kabupaten Tanahbumbu, saat melakukan perpanjangan pajak akan dikenakan tarif berlangganan.



"Jadi saat perpanjangan itu tarif parkir berlangganan juga langsung dibayar pertahun. Berdasarkan data di Samsat, untuk roda dua berplat nomor polisi Z ada sebanyak 47 ribu dan roda empat ada sebanyak 8000an," katanya.



Untuk roda dua, lanjutnya pembayarannya sebesar Rp 100 ribu per tahun, sedangkan roda empat Rp 200 ribu dan roda enam Rp 240 ribu per tahun. Bila itu diterapkan tiap tahun, maka PAD sekitar Rp 6 miliar per tahunnya.