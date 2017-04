Ini Kunci untuk Berhenti Mengeluh

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ada kalanya Anda merasa tidak dapat membantu diri Anda sendiri. Anda kesal karena piring kotor selalu menumpuk di tempat cucian piring, atau rekan kerja yang menjengkelkan yang harus Anda temui setiap hari. Akhirnya, Anda mengalah, menyerah, dan meluapkan semuanya dengan mengeluh.

Seorang happiness expert, Gretchen Rubin, yang juga penulis buku best seller New York Times The Happiness Project, mengatakan, segala hal yang menggangu Anda, bisa jadi karena sebuah bias negatif.

"Kita memiliki kecenderungan alami untuk terus merasa kecewa dan fokus pada hal-hal negatif, atau dendam, atau ketidaknyamanan kecil. Karena hal-hal negatif lebih terasa ketimbang hal-hal positif," kata Rubin.

Itulah sebabnya, mengapa kita perlu melakukan intervensi dan mengalihkan perhatian kita. Menurutnya ada satu hal penting yang bisa dimanfaatkan untuk mengusir rasa frustrasi, yaitu rasa syukur.

Seperti dikutip TODAY, jika Anda memiliki keluhan tentang seseorang, cobalah cari sisi baik orang itu yang bisa membuat Anda mengucapkan terimakasih.

"Misalnya, Anda memiliki atasan yang terus memberikan tugas pada menit-menit terakhir. Alih-alih mengeluh, cobalah merasa bersyukur atas kepercayaan atasan terhadap kemampuan Anda," urainya.

Jika Anda memikirkan apa yang telah dilakukan seseorang untuk Anda, maka Anda merasa berbeda tentang hal-hal yang akan Anda keluhkan.

Tentu saja, trik ini tidak akan berhasil dalam semua situasi. Sebab, terkadang, keluhan yang Anda miliki terus terjadi berulang-ulang, seperti rekan kerja yang berbicara terlalu keras di telepon.

Pilihan Anda adalah mengidentifikasi masalah yang tepat, dan pikirkan apakah sebaiknya mengabaikan penyebab keluhan Anda, atau cari tahu solusinya.

Cobalah mengucapkan syukur untuk setiap hal yang Anda keluhkan. Menurut Rubin, ini adalah cara yang bagus untuk mengubah emosi Anda tentang sebuah situasi menjadi lebih baik.

(Rakhma)