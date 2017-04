Oleh: MUJIBURRAHMAN

Akademisi UIN Antasari Banjarmasin

Muhammad Iqbal (1877-1938), filosof anak benua India itu menulis dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam bahwa andai Nabi Muhammad SAW adalah seorang mistikus, pencari kepuasan batin yang bersifat pribadi, pastilah dia tidak akan kembali ke bumi di malam Isra Mikraj. Bukankah dia telah sampai ke langit tertinggi, melihat surga dan ‘bertemu’ dengan Allah?

Dengan pernyataannya itu, Iqbal mengkritik para mistikus yang mengajarkan bahwa tujuan puncak dari hidup beragama adalah luluh-lebur dalam Allah. Bagi Iqbal, kedekatan manusia dengan Allah tidaklah berarti lenyap di dalam-Nya, tetapi menyerap energi dari-Nya. Seperti Nabi, setelah menyerap energi itu, dia memiliki keteguhan hati dan siap berlaga menghadapi segala tantangan untuk mengubah dunia.

Menurut Iqbal, salah satu sebab kemiskinan dan kebodohan umat Islam adalah karena salah memahami hakikat agama. Mereka beragama untuk lari dari kenyataan dan pasrah. Padahal, “Alquran adalah kitab suci yang menekankan tindakan ketimbang gagasan” katanya. Seorang muslim seharusnya kreatif, terus mencipta untuk kebaikan dunia. Orang yang kreatif dekat dengan Allah, karena Dia adalah Maha Kreatif.

Semangat Iqbal adalah semangat perubahan. Ada gairah menggebu untuk mengubah dunia melalui tindakan nyata. Semangat serupa kita temukan pada Karl Marx (1818-1883) yang gelisah menyaksikan penindasan si kaya pemiliki alat produksi terhadap si miskin pekerja. “Para filosof hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Padahal masalahnya adalah, bagaimana mengubahnya” tulisnya.

Karena itu tak heran jika judul buku Eric Hobsbawm (1917-2012) tentang Marx adalah How to Change the World: Tales of Marx and Marxism. Buku ini terbit pada 2011 dan cukup laku sehingga beberapa kali cetak ulang. Mengapa di abad ke-21 orang masih membicarakan Marx untuk mengubah dunia? Bukankah rezim komunis yang diilhami Marx sudah bangkrut dan kalah dibabat kapitalis-neoliberal?

Menurut Hobsbawm, ada beberapa pemikiran Marx yang tetap bahkan sangat relevan di zaman ini. Seperti yang diramalkan Marx, kini terbukti bahwa kapitalisme benar-benar berhasil menumpuk kekayaan pada segelintir orang yang serakah. Akibatnya, dunia makin timpang dan senjang. Karena keserakahan itu pula, mereka tega merusak alam lingkungan tanpa peduli akan akibat-akibatnya.

Saatnya Membuka Pikiran

Sudah maklum, Iqbal adalah orang yang beriman dan Marx tidak. Bagi Marx, agama adalah “keluh kesah makhluk tertindas, hati dari dunia yang tanpa hati... Ia adalah candu rakyat.” Marx tidak mengkaji agama sebagai ajaran, tetapi sebagai kenyataan. Bagi Iqbal, yang dikritik Marx itu adalah pemahaman agama yang salah, bukan agama itu sendiri. Agama yang benar mendorong orang untuk aktif dalam kehidupan.

Dalam buku terbarunya, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016), Vedi R Hadiz antara lain menjelaskan bahwa pemikiran Marxis yang berkeinginan untuk mengubah dunia yang tidak adil di Indonesia sangat kuat berakar pada gerakan Sarekat Islam (SI) yang didirikan pada 1912, yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dibentuk pada 1905 oleh Haji Samanhudi.

Sejarah mencatat, sebagian aktivis SI, antara lain Semaun, akhirnya keluar dari SI dan mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut analisis Hadiz, berbeda dengan PKI, alih-alih berbicara tentang kelas sosial (yang menindas dan ditindas ala Marxis), para aktivis SI cenderung berbicara tentang ‘umat’. Para penindas adalah nonumat, yaitu kaum penjajah atau nonpribumi yang diistimewakan oleh penjajah.

Wacana serupa terus berlanjut hingga sekarang dengan tali-temali hubungan yang rumit antara kaum elite umat dengan rakyat biasa. Akibatnya, dikesankan seolah kesenjangan terjadi semata-mata akibat orang luar yang menindas umat. Padahal, di dalam umat itu sendiri ada beragam latar belakang, dari massa yang benar-benar miskin, kelas menengah hingga para pengusaha yang tak kalah serakah.

Karena itu, mungkin sudah saatnya kita membuka pikiran. Jalaluddin Rumi berkata, “Ketika aku merasa pintar, aku ingin mengubah dunia. Ketika aku menjadi bijak, aku berusaha mengubah diriku.”

Nabi tidak langsung mengubah dunia. Dia terlebih dahulu mengubah dirinya. Sebelum menjadi rasul, dia menyepi di Gua Hira. Sebelum perintah hijrah, dia terlebih dahulu di-Isra Mikraj-kan. (*)