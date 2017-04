Penonton Histeris Saat Virzha Idol Tampil Di Duta Mall Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - “Look into my eyes, you will see. What you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there you'll search no more. Don't tell me it's not worth tryin' for. You can't tell me it's not worth dyin' for. You know it's true. Everything I do, I do it for you,” para penonton dan Devotees terdengar menyanyi bersama Virzha Idol tampil di acara peluncuran mobil Suzuki Ignis di atrium Duta Mall, Banjarmasin, Minggu (22/4/2017) malam.



Mereka tampak larut dalam suasana. Apalagi Virzha tampil interaktif dengan mengajak beberapa penonton menyanyi bareng.



Uniknya lagi, dia yang jomblo katanya ingin mencari jodoh di Kota Banjarmasin, namun ada syaratnya yaitu harus jomblo juga dan bernomor sepatu 40.



“Saya ada beli sepatu cewek, warna hitam, kulit, ukurannya 40. Ini cocok banget untuk wanita. Cewek Banjarmasin yang nomor sepatunya 40 mana ya? Tolong maju ke panggung,” katanya.



Tak lama ada seorang cewek mengaku bernama Tari dan bernomor sepatu 40. Virzha lantas mengajaknya sedikit berdansa sembari menyanyi. Tari tampak senang dibuatnya.

Virzha tampil satu jam dari pukul 20.00 Wita hingga 21.00 Wita, menyanyikan beberapa lagu.



Malam itu mal tersebut dipenuhi pengunjung yang ingin menyaksikan penampilan penyanyi berambut gondrong tersebut.



Tak hanya memenuhi atrium yang berada di lantai dua, namun juga di tingkat tiga dan empatnya.



Menonton penampilan Virzha ini gratis. (Banjarmasin Post/Yayu Fathilal)