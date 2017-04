Aksi Jual Investor Lokal Sebabkan IHSG Dibuka Menguat Terbatas

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) dibuka menguat terbatas di awal perdagangan hari ini, Selasa (25/4/2017) di tengah menghijaunya bursa di kawasan Asia dan Pasifik.

Aksi jual oleh investor lokal membuat laju indeks terbatas. Hal ini membuat IHSG tak melaju kencang di awal pembukaan pasar.

Pukul 09.10 ihsg bergerak menguat sebesar 0,02 persen atau 1,35 poin di posisi 5.665,83. Sebanyak 122 saham diperdagangkan menguat, 56 saham melemah dan 98 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang pergerakan indeks meliputi BBNI, PGAS, BUMI, dan IIKP. Sementara itu saham-saham yang membebani IHSG di antaranta AASI dan TLKM.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.290 per dollar AS. (KOMPAS.com)