Baru Pulih Setahun Terakhir, Kinerja Perusahaan Bir yang akan Dijual Pemprov DKI

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga S Uno berjanji akan menjual saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Per akhir Desember 2016 hingga hari ini, kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir itu masih sebesar 23,34 persen.

Dari keterbukaan informasi bursa yangd ikutip Selasa (25/4/2017), sebenarnya kinerja perusahaan pemilik merek dagang Anker itu mulai membaik dalam setahun terakhir.

Kinerja perusahaan itu sempat melemah pasca-terbitnya aturan pembatasan atau pengendalian distribusi minuman beralkohol, yaitu Permendag 06/2015.

Dari laporan keuangan DLTA penjualan bersih DLTA sempat turun dari Rp 879,25 miliar pada 2014 ke Rp 699,50 miliar pada 2015. Namun penjualan kembali melonjak pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 774,96 miliar.

Pulihnya penjualan bersih mendorong perbaikan laba bersih. Pada tahun 2015, laba bersih DLTA tercatat sebesar Rp 192,04 miliar, atau turun dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 288,49 miliar. Laba bersih membaik di tahun 2016 menjadi Rp 254,50 miliar.

Dengan demikian laba per saham pun mengalami perbaikan dari Rp 238 per lembar saham pada 2015 menjadi Rp 317 per lembar saham pada 2016.

Sebagai informasi, Sandiaga memastikan usai dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia akan menjual saham yang dimiliki Pemprov di DLTA.

Menurut Sandiaga, aneh rasanya jika Pemprov DKI Jakarta memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

"Tidak esensial sebuah Pemerintah Provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hajat hidup orang banyak," kata Sandiaga, Minggu (23/4/2017).

Ia juga menegaskan, rencana ini adalah komitmen yang sudah ia sampaikan ke Gubernur terpilih Anies Baswedan. (*)