Desentralisasi Kekuasaan dan Pilkada Langsung

Oleh: RAHMAD BA’AGIL

Pengajar di FTK UIN Antasari Banjarmasin

(Refleksi Hari Otonomi Daerah)

Pada hari ini, 25 April diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaningrat; 1985).

Menurut UU No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Kemendagri disebutkan total daerah otonom di Indonesia mencapai 542 daerah termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan rinciannya adalah 34 provinsi, 415 kabupaten serta 93 kota (tidak termasuk lima kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Menurut Bagir Manan (2005), daerah otonom sebagai satuan pemerintahan yang mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum (publick recht persoon publick legal entity) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.

Membicarakan otonomi daerah tidak bisa terlepas dari masalah pembagian kekuasaan secara vertikal suatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila kita cermati secara sederhana, saya tafsirkan otonomi daerah merupakan wujud sebuah “kebebasan” untuk melaksanakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya, kecuali terhadap kewenangan yang dikecualikan yang meliputi enam bidang, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Risiko Otoritarianisme

Otonomi daerah apabila disikapi dengan salah dapat menimbulkan risiko otoritarianisme pemerintahan lokal di seluruh Indonesia. Para pejabat daerah yang sebelumnya tidak memiliki banyak kewenangan, dalam waktu singkat tiba-tiba mendapatkan kekuasaan dan kesempatan yang sangat besar.

Dalam keadaan demikian, maka sesuai dengan dalil Lord Acton (1887) bahwa “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.” Pada dasarnya kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak tentu akan menimbulkan perilaku korup juga, hal ini jelas karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna, apalagi dengan kekuasaan yang mengiringinya. Hal ini semakin menjadi kenyataan apabila para oknum pemimpin meletakkan dirinya bukan sebagai pelayan masyarakat tetapi minta dilayani.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan (radarpolitik.com), sampai 2015 setidaknya ada 360 kasus yang membelit kepala daerah. Sementara kepala daerah keseluruhannya mencapai 541 kepala daerah. Pada 2009, ICW bahkan mengungkapkan bahwa sedikitnya uang hasil korupsi jika dikumpulkan dari kepala daerah yang ditangkap KPK tiga tahun terakhir bisa digunakan untuk menyantuni 5,3 juta orang miskin.