Gawat, Thiago Cunha Diajak Gabung Persija!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selebrasi penyerang Barito Putera, Thiago Cunha seusai menceploskan bola ke gawang Persija akhir pekan lalu mendapat apresiasi dari pendukung Persija.

Selebrasi dengan gaya menunjuk ke langit dilanjutkan sujud syukur diposting Thiago di akun instagramnya @thiagocunha37.

focuspersija_1928 : Respect jakmania your selebrate @thiagocunha37

gupron.1928 : Respect jak mania your selebrate tahun depan ke persija bang @thiagocunha37

ridhoramd : Come on to persija

Thiago Cunha membalas akun focuspersija_1928 yang memberi respect terhadap selebrasinya dengan emoticon tangan yang melambangkan "OK".

Thiago Cunha (Instagram/thiagocunha37)

Adanya beberapa akun yang mengapresiasi dan mengajak Cunha untuk bermain ke persija.

Meskipun Cunha sendiri tidak membalas komentar tersebut, tetapi ada penolakan oleh suatu akun yang diperkirakan fans Barito Putera.

"Enak aja," tulis akun ahmadhafizansyari7 yang berisi penolakan terhadap ajakan fans Persija.

Sebelumnya, Barito Putera bermain imbang di kandang Persija , Sabtu sore kemarin (22/4/2017). Thiago Cunha pun terlihat sering merepotkan barisan pertahanan Persija dan berhasil mencetak gol.

Aksi dan selebrasinya pun berhasil memikat para fans Persija di Jakarta sampai mereka mengajak dirinya untuk bergabung ke Persija melalui akun instagramnya. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)