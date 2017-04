Harga Emas Turun, Penjualan Emas Antam BSM Justru Masih Turun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walau harga emas Antam turun Rp 3.000 per gram, tidak meningkatkan penjualan emas Antam di Bank Syariah Mandiri (BSM), Selasa (25/4/2017). Harga emas Antam pada perdagangan Selasa itu dibanderol Rp 595.000 per gram.

Hari sebelumnya, Sabtu (22/4), per gramnya seharga Rp 598.000 per gram. Sedangkan harga jual buyback dibanderol Rp 541.000 per gram atau turun Rp 2.000 per gram dibanding buyback pada Sabtu seharga Rp 543.000 per gram.

Area Pawning Manager Bank Syariah Mandiri Banjarmasin, M Denny Ramadhan mengatakan, penjualan di BSM justru menurun. Turunnya harga emas Antam per gram Rp 3.000 tidak meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi emas Antam.

"Memang kalau saat ini harga emas tetap pada posisi tertinggi dibanding bulan kemarin. Bulan kemarin kami bisa jual sampai 2.000 gram, namun bulan ini cuma 500 gram," katanya.

Menurutnya, sepinya penjualan karena harga emas yang masih dinilai tinggi. Hal ini karena memanasnya situasi Amerika Serikat dengan Korea Selatan.

Pada awal April 2017, emas masih pada kisaran Rp 530.000 an per gram, tetapi sekarang Rp 540.000 untuk emas lokal. Sedangkan emas Antam sekarang sudah naik rata-rata Rp 10 ribu, bahkan sempat Rp 13 ribu, dan turunnya harga Rp 3 ribu.

"Selisihnya masih tinggi saat harga naik ketimbang turun. Faktor lainnya karena musim setor haji dan lemahnya rupiah," imbuhnya.

Pihaknya terus berupaya meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi emas Antam atau emas batangan lokal. Saat ini memberikan promo, diskon biaya sampai satu persen jika banyak menggadaikan.