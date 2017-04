Ini Dia Jadwal Lanjutan Pesta Pantai Mappanretasi Pagatan, Bakal Ada NOAH dan Zaskia Gotik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Gelaran pesta paling meriah di Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), bakal digelar lagi.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tanbu baru saja merilis jadwal terbaru Pesta Pantai Mappanretasi ke umum. Bahkan dalam jadwal tersebut tertera Band NOAH bakal mengisi acara puncaknya. Tertulis dalam jadwal itu Band NOAH masih dilobi.

Bahkan, tidak cuma NOAH, ada sederet bintang yang juga bakal tampil seperti Zaskia Gotik, Patin, Radja Band, Republik, Setia Band dan nama terkenal lainnya. Dan tak ketinggalan ustaz Yusuf Mansyur.

Berikut Jadwal Mappanretasi:

APRIL

- Selasa 25 april. (danang idol dan Adinda KDI)

- Rabu 26 april. (Coklat dan big boss)

- Kamis 27 april (Ustadz yusuf mansyur)

- Jumat 28 april. (Alexa key&Musikimia)

- Sabtu 29 april. (Patin dan Radja Band)

- Minggu, 30 april. (KDI Via dan Dina, KDI adinda,



MEI

- Senin 1 mei. (Five Minute)

- Selasa 2 mei. (Setia band)

- Rabu 3 mei. (Republik)

- Kamis 4 mei. (Ust Das'ad makasar)

- Jumat 5 mei. (Zaskia Gotik)

- Sabtu 6 mei. (Anjie and band wali)

- minggu 7 mei. masih dijadwal minggu pagi.......

Lagi dilobi juga NOAH band

Sumber : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tanbu sekaligus Ketua 1 Mappanretasi Pagatan, Nahrul Fajeri.