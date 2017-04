Pemusik Senior Banjarmasin Mulai Rambah Dunia Jazz, Kenapa Ya?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemusik senior Kota Banjarmasin, Hadzir sebagai vocalist, Yudid (keyboardist), Lucas (bassist), Hendra (panting, kecapi, babun, lenong) dan Boboy (drumer) mulai rambah musik Jazz.

"Kami baru saja membentuk band beraliran jazz dengan nama Boengkus Band. Personelnya memang pemusik senior alias berumur," papar Hadzir, vokalis Boengkus Band.

Baru dibentuk, lanjut dia, sudah diundang tampil pada acara Trade Expo 2017 Palangkaraya, Kalteng,21-22 April lalu.

Sebanyak empat lagu dibawakan Hadzir dan kawan-kawan yakni Take Five dari Al Jarreau, Green on Dolphin Street, Danding/Manasai serta lagu Damar Wulan diaransemen ke jazz.

Sekitar 700 pecinta musik jazz di Palangka begitu terhibur dengan aksi panggung selama 40 menit dari Yudid kawan-kawan.

"Allhamdulillah, sekitar 700 penonton mengasih applause setiap mendengar dan menyaksikan penampilan per lagu," kata Hadzir.

Ditambahkan penyanyi yang piawaian membawakan lagu Banjar ini, rencananya bulan Agustus 2017 panitia kembali akan mengundang di acara Bleus & Jazz Palangkaraya.

Menurut Hadzir, dibentukna band ini memang untuk komunitas jazz.

"Semua lagu, kami bisa. Tapi main jazz ini untuk kepuasan batin dalam bermain musik," ucapnya seraya menambahkan karena jazz ini tingkat musikalitas paling tinggi dalam bermain musik. (Syaiful Anwar)