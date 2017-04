Produk Baru Ferrari Sudah Diincar Pembeli Tanah Air

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Merayakan 70 tahunnya, Ferrari memanasi Pasar mobil super car. Mereka mengeluarkan produk baru, LaFerrari Aperta yang hanya berjumlah 209 unit di seluruh dunia.

Dieter Knechtel, Managing Director of Ferrari Far East & Middle East mengatakan pembelinya sudah ada dari Indonesia. "Setelah produk ini masih ada New 812 Superfast 800-cv yang baru diperkenalkan di Geneva bulan lalu. Masuk ke Indonesia pada Oktober depan," kata Dieter saat ditemui KONTAN, Kamis (20/4)

Dieter juga bilang meski pasar premium masih masih sulit di Asia, dan juga di Indonesia pihaknya masih optimistis mendulang penjualan. Apalagi secara pajak yang tinggi serta kondisi politik yang masih ramai di Indonesia. "Indonesia masih menjadi pasar terbesar ketiga dibawah Thailand dan Singapura," kata Dieter

Menurutnya dari segi penjualan Indonesia tahun lalu tumbuh 10%. Di tahun ini Ferrari menetapkan bisa tumbuh 10% lagi. "Volume tidak masalah yang kami prioritaskan adalah loyalitas pelanggan," kata Dieter.

Arie Christopher, CEO of Ferrari Jakarta mengatakan pasar belum normal karena ekonomi masih melambat. Tapi tahun ini, produk lawas seperti California T, 488 Spider masih menjadi andalan jual. "Kita masih jadi perhatian Ferrari, mengingat kita menjadi negara ke-5 yang disambangi dalam perayaan 70 tahun Ferrari," kata Arie, Kamis(20/4).

Dari catatan KONTAN, populasi Ferrari pada sampai 2016 sebanyak 300-an unit Ferrari. Sedangkan tahun ini populasi sudah mencapai 400 unit sampai 450 unit di seluruh