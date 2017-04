Thiago Cunha Ultah, Fans Barito Sebut Mirip Diego Costa, Bener Gak Sih?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Striker Barito Putera, Thiago Cunha berulang tahun ke 32 pada 25 April 2017 ini. Ucapan selamat pun ramai diucapkan oleh para fans dan official Barito Putera.

Dia pun memposting di akun instagramnya thiagocunha37, berupa foto selebrasinya menunjuk langit yang bertuliskan harapan di umurnya yang ke 32, dia bisa menjadi lebih bijaksana lagi.

"#ThanksGod Teach Us To Count Our Days So That Our Heart May Reach Wisdom," tulisnya di akun instagramnya.

Ucapan selamat juga dituliskan di akun instagram @psbaritoputeraofficial. Akun tersebut memposting foto Cunha bertuliskan ucapan selamat ulang tahun, diikuti caption berupa harapan agar Cunha bersinar bersama Laskar Antasari musim ini.

Para pengikut ramai memberi komentar berupa ucapan selamat. Bahkan ada yang menyamakan Cunha dengan striker Chelsea, Diego Costa.

ivandaiyahyaedho_ : Happy birthday WUATB @Thiagocunha37 Betah betah di banua yaa #Metalitabaritoputra #baritojuara

Thiago Cunha (Instagram/thiagocunha37)

maulanaaaghani : Selamat batuha diego costa.

winterdoncorleone : Gaya mainnya mirip Diego Costa yang ngotot mencetak gol & sering memprovokasi lawan.

gusti_muhammad : happy birthday@thiagocunha37 the best for barito putera.

Thiago Cunha sudah mencetak dua gol di dua laga awal liga, pergerakannya pun kerap merepotkan tim lawan. Para fans pun terpikat atas aksinya dan kerap menyerukan namanya saat pertandingan. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)