PHRI Kalsel Gandeng Dua Instansi Ini untuk Majukan Pariwisata

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel menandatangi MoU dengan Bank Mandiri Perwakilan Kalimantan dan PT Gapura Angkasa Banjarmasin di Rakernas II PHRI.

Untuk mewujudkan Kalsel menjadi tujuan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), khususnya di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, PHRI Kalsel menandatangi MoU dengan Bank Mandiri Perwakilan Kalimantan dan PT Gapura Angkasa Banjarmasin.

MoU dengan Bank Mandiri berkaitan dengan intensifikasi penggunaan EDC dan dukungan finansial bagi event pariwisata dan PHRI di Kalsel. Sedangkan MoU dengan PT Gapura Angkasa Banjarmasin untuk bekerja sama penggunaan fasilitas PT Gapura Angkasa Banjarmasin untuk sarana promosi bagi kegiatan pariwisata Kalsel dan PHRI.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam kesempatan Rakernas II PHRI 2017 yang diselenggarakan di Golden Tulip Hotel Banjarmasin Rabu (26/4/2017).

“Kami juga bersama stakeholder termasuk Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), maskapai penerbangan, Angkasa Pura I dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) untuk merangsang munculnya kegiatan-kegiatan pariwisata,” terang Dodot. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)