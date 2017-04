Rupiah Bergerak di Level Rp 13.700 Per Dolar AS

Petugas teller melayani penukaran mata uang dolar AS dengan rupiah di Bank Mutiara.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (26/4/2017) bergerak di bawah kisaran level Rp 13.700 Per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat tipis 1 poin ke level Rp 13.283 dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp 13.284 per dolar AS.

Seiring berjalannya waktu perdagangan, rupiah semakin menguat ke level Rp 13.278 per dolar AS.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, dolar index terus tertekan, tidak hanya atas penutupan pemerintahan di AS tetapi juga program stimulus pajak Presiden AS Donald Trump yang terancam tidak disetujui kongres.

‎"Rupiah mengikuti tren global untuk menguat terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa yang diiringi juga oleh penguatan surat utang negara dan IHSG," tutur Rangga.

Menurut Rangga, semakin meredanya ketidakpastian politik dalam negeri secara perlahan telah mengembalikan optimisme dan ke depan fokus akan beralih pada rilis data inflasi April 2017.

‎"Ruang penguatan rupiah masih terbuka walaupun tren penguatan harga komoditas yang melanai akan menjadi penghalang," ucap Rangga.