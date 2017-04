Silakan Prediksi, Barcelona dan Real Madrid untuk Jadi Juara Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID, MADRID - Kemenangan dramatis Barcelona dalam El Clasico di markas Real Madrid memperketat persaingan juara Liga Spanyol.

Barcelona dan Real Madrid kini sama-sama mengoleksi 75 poin dengan sisa musim beberapa pekan lagi.

Barcelona sangat berambisi merebut gelar La Liga setelah tersingkir di Liga Champions.

Bagaimana Barcelona menuntaskannya dan mengangkat trofi La Liga?

Inilah beberapa info yang perlu Anda ketahui.

Posisi dan Sisa Laga

Barcelona berada di puncak klasemen dengan menyisakan lima laga.

Real Madrid di urutan kedua klasemen dengan menyisakan enam laga.

Laga pertama dari lima sisa laga Barcelona itu adalah menerima kunjungan klub dasar klasemen, Osasuna.

SISA LAGA BARCELONA

LIGA SPANYOL

27/04/17, 00.30 WIB

Barcelona vs Osasuna

30/04/17, 01.45 WIB

Espanyol vs Barcelona

06/05/17, 23.30 WIB

Barcelona vs Villarreal

14/05/17, 22.00 WIB

Las Palmas vs Barcelona

21/05/17, 22.00 WIB

Barcelona vs Eibar

FINAL COPA DEL REY

28/05/17, 02.30 WIB

Barcelona vs Deportivo Alavés

Tim besutan Petar Vasiljevic itu akan tampil mati-matian untuk keluar dari zona degradasi.