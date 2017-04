Audi Luncurkan All New Audi A5 Coupe di IIMS 2017, "5.5 Liter untuk 100 Km"

All New Audi A5 Coupe

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Di Hari pertama pameran sekaligus pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, Kamis (27/4/2017) hari ini di Jakarta International Expo, Kemayoran, brand Audi akan meluncurkan sedan coupe terbarunya di pasar Indonesia, The All New Audi A5 Coupe.

Sedan anyar ini akan diluncurkan PT Garuda Mataram Motor, agen pemegang merk Audi di Indonesia, di booth Audi di Hall D1 pukul 14.00 WIB siang ini.

Sedan yang sebelumnya telah meluncur di pasar Australia ini merupakan sedan dua pintu dengan kapasitas empat penumpang.

Sedan ini dibekali mesin bensin 2.0 liter dengan turbo yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 140kW pada 4200-6000 rpm da torsi maksimum 320 Nm pada 1450-5200 rpm.

Mobil ini mampu melesat dari posisi nol ke 100 km per jam dalam tempo hanya 7,3 detik. Transmisi CVT dual clutch-nya memiliki 7 percepatan, sama seperti pada semua model Audi A5.

Konsumsi bahan bakarnya menurut situs Car Advice Australia, hanya 5.5 liter untuk menempuh jarak 100 km.

Fitur-fitur unggulan di sedan ini antara lain Audi Virtual Cockpit berukuran 12,3 inch khas Audi yang memberikan beragam informasi tentang pengendalian mobil, layar 8.3 inch di dasbor dengan MMI Touch rotary control yang menyajikan informasi peta jalan dari Google Map, kapabilitas internet mobile Audi Connect, streaming audio, Bluetooth, dual USB Ports, Apple CarPlay, dan Adroid Auto.

Fitur keamanan di mobil ini antara lain kamera belakang sensor parkir di sekeliling bodi mobil, fitur pengereman darurat otomatis, monitoring tekanan ban, moitoring area blind spot dan rear-cross traffic alert.