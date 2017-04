Formula Baru Turunkan Kematian Ibu (Studi Lapangan Kebidanan dan Kandungan ke Vietnam)

Oleh: MILHAN SPOG MM

Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

RSUD Datu Sanggul, Tapin

Vietnam memiliki angka kematian ibu (AKI) melahirkan jauh lebih baik dibanding Indonesia. AKI di Indonesia menurut Survei Kesehatan Indonesia 2012 adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Bandingkan dengan Vietnam yang hanya 49 per 100.000 kelahiran hidup.

Apalagi jika dibandingan dengan Thailand 26 per 100.000, Malaysia 29 per 100.000 dan Singapura yang hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan, eklampsia atau gangguan akibat tekanan darah tinggi saat kehamilan, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi. Perdarahan, yang biasanya tidak bisa diperkirakan dan terjadi secara mendadak, bertanggung jawab atas 28 persen kematian ibu. Sebagian besar kasus perdarahan dalam masa nifas terjadi karena retensio plasenta (tertahannya ari-ari) dan atonia uteri (hilangnya kontraksi rahim).

Hal ini mengindikasikan kurang baiknya manajemen tahap ketiga proses kelahiran dan pelayanan emergensi obstetrik dan perawatan neonatal yang tepat waktu. Eklampsia merupakan penyebab utama kedua kematian ibu, yaitu 13 persen kematian ibu di Indonesia (rata-rata dunia adalah 12 persen). Pemantauan kehamilan secara teratur dapat menjamin akses terhadap perawatan yang sederhana dan murah yang dapat mencegah kematian ibu karena eklampsia.

Jumlah puskesmas memang sekitar 8.200 dan tersebar di seluruh Indonesia, tetapi sebagian tenaga kesehatannya, terutama dokter, tidak ada. Dari sekitar 465 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya terdapat 185 layanan transfusi darah. Jadi, lebih dari separuh kabupaten dan kota di Indonesia belum punya unit layanan transfusi darah, padahal perdarahan merupakan penyebab terpenting kematian ibu.

Siap PONED dan PONEK

Pada Januari 2017 lalu, atas biaya sendiri penulis berkesempatan ikut kunjungan lapangan para dokter spesialis kebidanan dan kandungan ke Vietnam. Vietnam dipilih karena karakterikstik negaranya yang kurang lebih sama dengan Indonesia yaitu sama-sama negara berkembang, dan mereka baru merdeka pada 1975.

Ketika menginjakkan kaki di Hanoi, ibu kota Negara Vietnam, kemudian naik bus menuju penginapan, tampak secara kasat mata bahwa dari segi fisik bangunan, keadaan kota, Vietnam masih ketinggalan dibanding Indonesia. Fasilitas kesehatan juga jarang terlihat.

Saat kami kunjungan ke Hanoi University of Public Health, mereka memaparkan kiat-kiat dalam pelayanan kesehatan ibu dan cara mereka menurunkan angka kematian ibu secara sukses. Kami juga kunjungan lapangan ke fasilitas kesehatan mereka seperti puskesmas, rumah sakit kabupaten, dan rumah sakit provinsi.

Dari presentasi mereka dan kunjungan lapangan ada beberapa hal yang penulis tangkap, antara lain: Pertama, di Vietnam, kepatuhan terhadap instruksi pemerintah sangat besar. Di sana, setiap desa tidak mesti memiliki bidan desa, tetapi pemerintah melatih lulusan setingkat SMA untuk dilatih menjadi Village Birth Attendant (VBA) selama enam bulan dalam hal kehamilan, persalinan, dan nifas. Kepatuhan VBA sangat tinggi untuk merujuk pasien yang berisiko tinggi. Sehingga persalinan sekitar 70 persen di rumah sakit.