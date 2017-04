Dj Banua Tian Atmazza ini Bikin Lagu Baru Bersama Claresta Ravens

BANJARMASINPOST.CO.ID - Disc Jockey (Dj) Banua, Tian Atmazza kembali mengeluarkan lagu baru yang bisa dinikmati para pesinta musik disko nan asyik.

Melalui media sosial miliknya, Dj dari Royal Lounge Aria Barito Banjarmasin ini mengeluarkan Satu Lagu remix Feat Claresta Ravens berjudul Asal Kau Bahagia.

Lagu baru bersama perempuan cantik itu dikeluarkan dan di promokan Tian Atmazza melalui BlackBerry Masangernya.

" 1 Lagu remix by DJ Tian Atmazza || Royal Lounge Aria Barito Banjarmasin TIAN ATMAZZA [HQ] Feat CLARESTA RAVENS - ASAL KAU BAHAGIA 2017 by Tian Atmazza Ong [HQ] https://soundcloud.com/djtianatmazza19/tian-atmazza-hq-feat-claresta-ravens-asal-kau-bahagia-2017 on #SoundCloud," kata dia.

Usai memberikan List lagunya ke sejumlah kontak BBM, Dj Tian memberikan ucapan selamat malam kepada para teman kontaknya.

"Selamat malam dan selamat beristirahat teman teman," tutupnya.

Muda, ganteng dan berbakat dan memiliki prestasi di dunia Disc jockey (Dj), itulah sosok Christian Atmaja Nataputra yang akrab disapa Dj Tian Atmazza.

Berkat keahliannya memainkan turn table, Dj Tian Atmazza pun berhasil melambungkan namanya saat dia ikut lomba di Paranoia Hardrock FM Jakarta 2014 lalu.

"Saat itu saya berhasil keluar sebagai juara 1 dengan membawakan lagu Something About You," kata pria kelahiran,19 Juni 1992 ini.

Keberhasilannya menjadi jawara itu pula kata lelaki yang hobi Hangout bersama teman-temannya ini lagunya sering diputar di Hardrock FM Jakarta.

"Ini suatu prestasi membanggakan," ujar pemilik akun Twitter: @DJ_Tianatmazza dan Instagram: @DJ_Tianatmazza ini.

Keberhasilannya itu juga membuat Dj Tian dipercaya menjadi Dj home di Club 31 Bogor, Dynasty Discotheque Banjarmasin (2015) dan Royal Karaoke Banjarmasin dariJanuari 2016 hingga sekarang. (*)