Momentum Kebangkitan Pendidikan

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Setiap tanggal 2 Mei 2017 selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tahun ini (2017), tema Hardiknas yakni Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas.

Ada empat pilar pendidikan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Keempat pilar tersebut yaitu learning to know (belajar mengetahui), learning to do (belajar berkarya), learning to be (belajar berkembang utuh), dan learning to live together (belajar hidup bersama). Pilar pendidikan ini difokuskan untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Ki Hadjar Dewantara memberi definisi tentang pendidikan sebagai sebuah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Surat edaran Mendikbud nomor 21046/MPK/TU/2017 mengenai pedoman peringatan pendidikan nasional tahun 2017 menetapkan Mei 2017 sebagai Bulan Pendidikan dan Kebudayaan yang diperingati dengan kegiatan-kegiatan bernuansa pendidikan dan kebudayaan.

Hal ini semoga menjadi pelecut bagi kalangan akademisi untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan, karena pentingnya peran pendidikan dalam membangun bangsa.

Seremonial ini tentu tidak hanya kita laksanakan pada bulan ini saja. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama dan belangsung sepanjang hayat kita.

