Ini Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Hingga Selasa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir pekan ini tersaji pertandingan di beberapa kompetisi elite Eropa. Di Tanah Air pun berlangsung pertandingan kompetisi kasta tertinggi, Liga 1.

Pada pertandingan Liga 1, tersaji bigmatch antara tuan rumah Persib Bandung melawan Sriwijaya FC, yang disiarkan secara langsung oleh TV One.

Sanggupkah tim besutan Djadjang Nurdjaman ini meraih kemenangan perdananya pada awal musim ini?

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini:

Sabtu, 29 April 2017

Liga 1

Bhayangkara FC vs PS TNI, TV One pukul 15.00 WIB

Persib Bandung vs Sriwijaya FC, TV One pukul 18.30 WIB

Premier League

West Bromwich Albion vs Leicester City, BeIN Sport 2 pukul 21.00 WIB

Stoke City vs West Ham United, BeIN Sport 3 pukul 21.00 WIB

Southampton vs Hull City, BeIN Sport 1 pukul 21.00 WIB

Crystal Palace vs Burnley, BeIN Sport 1 pukul 23.30 WIB

La Liga

Real Sociedad vs Granada, BeIN Sport 2 pukul 18.00 WIB

Real Madrid vs Valencia, BeIN Sport 2 pukul 21.15 WIB

Las Palmas vs Atletico Madrid, BeIN Sport 2 pukul 23.30 WIB

Bundesliga

Darmstadt vs Freiburg, FOX Sports 2 pukul 20.30 WIB

Borussia Dortmund vs Koln, Fox Sports 1 pukul 20.30 WIB

Mainz vs Borussia Moenchengladbach, Fox Sports 3 pukul 20.30 WIB

Wolfsburg vs Bayern Muenchen, Fox Sports 1 pukul 23.30 WIB

Liga Argentina

Independiente vs Estudiantes, BeIN Sport 2 pukul 07.15 WIB