Penyanyi Cilik Banua Ini Penasaran di The Voice Kids

istimewa via banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyanyi cilik berbakat Banjarmasin, Shouma Hunafa'a Hadzir akan mengikuti rekrutmen The Voice Kids Indonesia yang akan digelar Radio Nirwana Banjarmasin, Minggu (30/4/2017).

"Kami baru saja mendapat kabar ada audisi The Voice Kid di Banjarmasin. Kami akan mengikutsertakan anak saya Shouma di audisi tersebut," ujar Yuyun, ibunda Shouma, Sabtu (29/4/2017).

Rencananya, putrinya akan membawakan lagu berjudul "All I Ask" dari Adele atau "Imagine" dari The Beatles.

Diakui dia, Hadzir, ayah Shouma yang melatih menyanyi. Suara putrinya masih belum masak kalau umpat lomba-lomba menyanyi.

"Keikutserta Shouma hanya meramaikan dan mencari pengalaman bagaimana suasana ikut audisi," ungkapnya.

Jadi, tak ada target khusus apakah Shouma lolos ke Jakarta. "Biarlah seperti air mengalir saja," ungkapnya.

Shouma, siswa kelas 3 SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin telah mengeluarkan single di antaranya "Permainan Banua", ciptaan Hendra Cipta. Ada juga lagu "Uma Abah", "Bayam Raja", "Ayo ke Sekolah", "Yang Terbaik Bagimu" dan "Ratu Sejagat".

Lagu-lagu tersebut sudah bisa dilihat melalui youtube.