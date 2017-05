14 Pria Pengusaha dan Mahasiswa Homo Pesta Seks, Ada Ratusan Kondom di Dua Kamar Hotel

BANJARMASINPOST.CO.ID, SURABAYA - Sebanyak 14 pria sedang menikmati pesta seks sesama jenis di sebuah hotel di Jalan Diponegoro, Minggu (30/4/2017) dini hari mendadak kalang kabut.

Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya membubarkan pesta dan mengamankan mereka dari kamar 314 dan 303.

Dari 14 orang gay yang diamankan adalah AN (43, pengusaha rental PS/Jombang), AS (22, mahasiswa/Sampang), AL (25, swasta/Malang), SD (44, swasta/Gresik), ISW (40, pedagang/Yogyakarta), AS (35, swasta/Sidoarjo), KH (23, swasta/Sidoarjo), FGF (25, mahasiswa/Surabaya), AIS (20, mahasiswa/Sidoarjo), MA (29, swasta/Yogyakarta), AN (24, swasta/Magelang), TA (27, swasta/Madiun), RTA (36, swasta/Madiun), Es (34, swasta/Surabaya).

Ratusan kondom baru dan bekas satu dari sekian barang bukti yang diamankan Polrestabes Surabaya dari dua kamar hotel di Surabaya yang jadi pesta seks 14 pria gay pada Minggu (30/4/2017) dini hari. (surya)

Kaum gay ini menghadiri pesta seks setelah menerima undangan dari AN melalui pesan berantai melalui aplikasi BlackBerry Masanger.

Tiap orang yang ingin bergabung dalam pesta tersebut dikenai biaya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Sedianya pesta digelar di Madiun tapi tak banyak respon.

"Saat diadakan di Surabaya, ternyata banyak pemintat," ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, dalam ekspose perkara pada Minggu (30/4/2017).

Setelah mendapatkan informasi adanya pest seks kaum gay polisi langsung bergerak cepat ke lokasi. Di sana 11 orang sudah berada di kamar 314 dan tiga lainnya di kamar 303.

Setelah dilakukan pengintaian secara visual, ada beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian. Polisi memastikan semuanya adalah laki-laki.

Saat dilakukan penggerebekan, kata Shinto, lima di antara 14 orang tersebut berda di satu ruangan dan kedapatan sedang menonton video porno khusus kaum gay. Sedangkan delapan orang lainnya melakukan pesta seks sesama jenis.

"Selain sedang nonton film gay, kami juga menemukan kondom. Ada yang masih baru dan bekas, juga menemukan sampah tisu di dalam kamar," terang Shinto.