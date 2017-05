Castourindo Tawarkan Program Umrah Plus, Simak Paket Wisatanya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN,- Sudah berpengalaman selama 17 tahun sebagai agen dan operator Ibadah Umrah dan Wisata, PT Kasturindo Mandiri Wisata (Castourindo) menawarkan fleksibilitas untuk program lanjutan Umrah ke berbagai tujuan.

Menurut Agus Sofyan, Direktur Utama PT. Kasturindo Mandiri Wisata, sekaligus Sekjen Asosiasi Pengusaha Umrah Haji dan Inbound Indonesia (Asphurindo), Castourindo operator resmi perjalanan Ibadah Umrah sudah mengantongi izin resmi dari Kementrian Agama Republik Indonesia.

Castourindo yang berkantor pusat di BSD City Jakarta ini sudah ahli dalam meracik dan merancang perjalanan Ibadah Umrah dan Umrah Plus Wisata ke seluruh penjuru dunia.

Castourindo memiliki program-program andalan Umrah Plus yaitu Selain Umrah Plus Discovery Aqso, ada juga Umrah Plus The Great Andalusia Spanyol, Umrah Plus The Amazing Turkey dan Umrah Plus Moeslim of Europe. (banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)