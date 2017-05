Hari Ini, Terminal 3 Internasional Bandara Soetta Diresmikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury dan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin meresmikan layanan operasional penerbangan internasional Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Senin (1/5/2017).

Peresmian ditandai dengan melepas keberangkatan penerbangan GA 820 rute Jakarta – Kuala Lumpur dan menyambut kedatangan penerbangan GA 823 rute Singapura – Jakarta pada hari ini.

Penerbangan GA 820 dari Jakarta tujuan Kuala Lumpur berlangsung pada pukul 08.35 WIB. Sedangkan kedatangan penerbangan GA 823 rute Singapura – Jakarta mendarat pukul 08.15 WIB.

Kedua penerbangan langsung disambut dan dilepas oleh jajaran pimpinan kedua BUMN tersebut yang ditandai dengan pengguntingan pita untuk penerbangan GA 820, dan pengalungan bunga kepada penumpang untuk penerbangan GA 823.

Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury menjelaskan resmi beroperasinya layanan penerbangan internasional Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta menandai upaya berkelanjutan yang dilaksanakan perusahaan dalam mewujudkan komitmen service excellence.

Serta meningkatkan kenyamanan seluruh pengguna jasa dalam menikmati layanan penerbangan Garuda Indonesia.

“Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada Angkasa Pura II yang berhasil menyediakan layanan Bandara bertaraf internasional dengan fasilitas modern yang tentunya akan semakin menunjang layanan operasional layanan yang kami berikan kepada seluruh pengguna jasa," ujar Pahala saat ditemui di Terminal 3 Internasional Bandara Soetta pada Senin (1/5/2017).

"Dengan visi layanan berbasis Indonesian hospitality Garuda Indonesia yang juga diselaraskan dengan visi Angkasa Pura II menjadikan Terminal 3 sebagai "The best smart connected airport in the region."

Garuda optimistis kehadiran layanan Terminal 3 internasional ini tidak hanya menjadi langkah konkrit pengembangan layanan infrastruktur dan transportasi berdaya saing global, namun juga menjadi milestone tersendiri bagi pengembangan aspek pariwisata nasional di mata dunia," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengungkapkan pihaknya berterima kasih atas dukungan masyarakat, Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan stakeholder lainnya di Bandara Soekarno Hatta sehingga pada 1 Mei 2017 ini, penerbangan rute internasional dapat dilayani melalui Terminal 3.