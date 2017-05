Nani Puas Umrah Bersama Castourindo

BANJARMASINPOSTGROUP.CO.ID, BANJARMASIN - Nani Rasyidah bersama sang suami Abdurrahman mengaku mendapat pengalaman yang luar biasa dan sangat berkesan selama perjalanan ibadah umrah belum lama ini.

Dia dan suami berangkat dalam rombongan Umrah Plus Discovery Aqso angkatan ke-9 bersama PT Kasturi Mandiri Wisata (Castourindo) pada Minggu (19/30) hingga Sabtu (1/4) dengan rute perjalanan Makkah, Madinah, Petra, Aqaba dan Jerusalem.

Mereka melihat dan menyaksikan sendiri sejarah dan peninggalan situs dimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan isra dan mikraj ke Sidratul Muntaha. Mereka pun menyaksikan crying wall atau tembok peratapan yang menjadi situs penting bagi penganut agama Yahudi di Kota Jerusalem.

“Banyak sekali yang dikunjungi, semuanya bagus-bagus sekaligus melihat situs sejarah Islam yang selama ini hanya dipelajari dan dilhat di televisi. Melihat secara langsung rasanya luar biasa,” kenang Nani.

Selama perjalanan Umrah Plus Discovery Aqso yang dijalaninya bersama suami selama kurang lebih 15 hari ini, Nani merasa terakomodasi dengan baik, baik itu dari hotel, konsumsi makanan selama rangkaian kegiatan dan tour leader yang berpengalaman. “Selama di Madinah jarak hotel dengan masjid sangat dekat, begitu juga saat di Makkah tidak terlalu jauh. Pokoknya perjalanan bersama Castourindo lancar, aman dan terorganisir dengan baik,” tambah Nani.

Menurut Direktur Utama PT Kasturindo Mandiri Wisata Agus Sofyan sekaligus sekjen Asosiasi Pengusaha Umrah Haji dan Inbound Indonesia (Asphurindo), Castourindo sebagai operator resmi perjalanan ibadah umrah dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah berpengalaman selama 17 tahun.

Untuk Umrah Plus Discorvery Aqso, Castourindo sudah memberangkatkan sekitar 5.000 jemaah dalam empat tahun terakhir. Castourindo yang berkantor pusat di BSD City Jakarta ini sudah ahli dalam meracik dan merancang perjalanan ibadah umrah dan umrah plus wisata ke seluruh penjuru dunia.

Castourindo memiliki program-program andalan umrah plus yaitu Umrah Plus Discovery Aqso, Umrah Plus The Great Andalusia Spanyol, Umrah Plus The Amazing Turkey dan Umrah Plus Moeslim of Europe.

Bahkan sekarang Castourindo juga baru membuka kantor perwakilan di Madrid Spanyol untuk mengakomodasi perjalanan Umrah Plus The Great of Andalusia. “Di Spanyol kita ajak para jemaah untuk melihat kejayaan Islam di Andalusia zaman Bani Ummayah dahulu,” kata Agus.

Di Banjarmasin, Kantor Cabang Castourindo berlokasi di lantai dasar Hotel Palm, Jalan S Parman.

Castourindo sudah bekerja sama dengan BNI Syariah juga menawarkan pembiayaan keberangkatan Umrah Plus. Khusus bagi pegawai negeri dan pegawai swasta yang berstatus tetap ada program cicilan selama 3 atau 5 tahun dengan maksimal Rp 50 juta untuk perjalanan Umrah Plus. Tidak harus menunggu lunas, jemaah bahkan bisa berangkat lebih cepat. “Bagi jemaah datang saja ke kantor Castourindo, di sana kita bisa diskusikan berbagai hal mulai dari rute perjalanan, tujuan hingga biaya dan pendanaan sangat fleksibel,” tambah Agus. (*)