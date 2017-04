Target 1.200 Unit Terjual Tiap Bulan, Honda Tambah Teknologi Terbaru di CR-V

All New Honda CR-V

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) semakin panas. Setelah PT Honda Prospect Motor (HPM) , Agen Pemegang Merek Mobil Honda memperkenalkan All New Honda CR-V terbaru.

Generasi kelima dari Honda CR-V ini menghadirkan desain baru yang didukung mesin 1.5 liter VTEC Turbo serta varian baru yang menawarkan kapasitas 7 penumpang.

Takehiro Watanabe, President Director PT HPM mengatakan di setiap generasi, Honda CR-V selalu menghadirkan teknologi terbaru, fitur terdepan serta desain yang premium.

“All New Honda CR-V saat ini hadir dengan desain yang berkarakter serta performa semakin bertenaga yang disertai dengan ruang kabin berkapasitas 7 penumpang sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia,” kata Takehiro, Jumat (28/4).

Sementara Jonfis Fandy, Marketing and After Sales Service Director PT HPM mengatakan, All New Honda CR-V akan memperkuat posisi Honda khususnya di segmen SUV di Indonesia. “Target penjualan Honda CR-V sebanyak 1.200 unit per bulan,” kata Jonfis, Kamis (27/4).

Menurut Jonfis, mesin turbo yang dimiliki CR-V ini menjadi pembeda dibanding negara ASEAN lainya. Peluncuran kemarin juga menjadi pertama kalinya mesin turbo diperkenalkan di CR-V terbaru di Asia Tenggara. “Di Thailand mereka menggunakan Diesel. Tapi dari survei kami pilihan Turbo masih menjadi pilihan konsumen karena biaya servisnya lebih murah dibanding dengan diesel,” kata Jonfis.