Wow! IIMS 2017 Pecahkan Rekor Pengunjung Harian

tribunnews.com

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat mengunjungi beberapa both pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, CEO Kompas Gramedia Komisaris Utama PT Dyandra Liliek Oetama, Direktur Utama Bank BCA Yahya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017). Pameran otomotif ini akan berlangsung mulai 27 April hingga 7 Mei 2017 dengan mengusung tema The Essence Of Motor Show.