Akhirnya Samsung Luncurkan Secara Resmi Galaxy S8 di Indonesia

kompas.com

(ki-ka) Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant; President Samsung Electronics Indonesia, Jaehoon Kwon; dan Marketing Director IT & Mobile Samsung Electronic Indonesia, Vebbyna Kaunang memamerkan Galaxy S8 dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa (2/5/2017).(Yoga Hastyadi/KOMPAS.com)