Ini Jadwal Lengkap Baru Martapura FC di Liga 2

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA FC - PT Liga Indonesia Baru (LIB) merilis perubahan jadwal sejumlah laga di Liga 2. Keadaan ini mengubah jadwal termasuk di Grup 5.

Nah, dari sejumlah perubahan jadwal itu, lima laga Martapura FC juga terimbas.

Berikut jadwal terbaru pertandingan Martapura FC di Grup 5 Liga 2 2017 :

* Putaran I :

- PSIM Yogyakarta vs Martapura FC : Minggu (23 April 2017) pukul 16.00 WIB.

- Martapura FC vs Persebaya Surabaya : Minggu (30 April 2017) pukul 16.00 WIB.

- Persatu Tuban vs Martapura FC : Minggu (7 Mei 2017) pukul 16.00 WIB.

- Martapura FC vs PSBI Blitar : Sabtu (13 Mei 2017) pukul 16.00 WIB.

- Persinga Ngawi vs Martapura FC : Minggu (21 Mei 2017) pukul 16.00 WIB.

- Martapura FC vs Persepam MU : Sabtu (8 Juli 2017) pukul 16.00 WIB.

- Madiun Putra vs Martapura FC : Sabtu (15 Juli 2017) pukul 16.00 WIB.

* Putaran II :

- Martapura FC vs PSIM Yogyakarta : Sabtu (22 Juli 2017) pukul 16.00 WIB.

- Persebaya Surabaya vs Martapura FC : Kamis (27 Juli 2017) pukul 18.30 WIB (live).

- Martapura FC vs Persatu Tuban : Sabtu (5 Agustus 2017) pukul 16.00 WIB.

- PSBI Blitar vs Martapura FC : Minggu(13 Agustus 2017) pukul 16.00 WIB.

- Martapura FC vs Persinga Ngawi : Minggu (20 Agustus 2017) pukul 16.00 WIB.

- Persepam MU vs Martapura FC : Minggu (27 Agustus) pukul 16.00 WIB.

- Martapura FC vs Madiun Putra : Minggu (10 September 2017) pukul 16.00 WIB.