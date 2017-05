Tekuk Watford, Liverpool Semakin Menjauh dari Manchester City

Gelandang Liverpool, Emre Can, melakukan tendangan salto ke gawang Watford pada partai lanjutan Premier League - kasta teratas Liga Inggris - di Stadion Vincarage Road, Senin (1/5/2017).( ADRIAN DENNIS/AFP)

BAN JARMASINPOST.CO.ID, WATFORD - Liverpool mengokohkan diri di posisi ketiga Premier League - kasta teratas Liga Inggris - setelah menang 1-0 atas tuan rumah Watford di Stadion Vincarage Road, Senin (1/5/2017).

Gol tunggal tim berjulukan The Reds berasal kombinasi Emre Can dan Lucas Leiva pada menit ke-45. Can melakukan tendangan salto untuk menggetarkan jala Watford.

Kemenangan atas Watford membuat Liverpool sudah mengoleksi 69 poin dari 35 laga. Mereka melebarkan jarak atas Manchester City di peringkat keempat, menjadi tiga angka.

Keunggulan Liverpool turut tercermin dari statistik versi Premier League. Mereka menguasai 61 persen permainan dan melepaskan delapan tembakan jitu dari 12 usaha.

Sebaliknya, Watford tergolong sepi ancaman dengan cuma melakukan dua tendangan tepat sasaran dari sembilan percobaan.

Hebatnya lagi, Liverpool membukukan catatan superior itu tanpa Philippe Coutinho, yang mengalami cedera pada menit ke-13.

Sebagai pengganti Coutinho, Adam Lallana menunaikan tugas sebagai kreator serangan dengan cukup baik. Bahkan, dia hampir membuka skor apabila bola tembakannya tidak membentur tiang pada menit ke-43.

Hanya berselang empat menit, penjaga gawang Heurelho Gomes kembali menerima terapi kejut berupa tembakan salto Emre Can. Tidak seperti usaha Lallana, aksi akrobatik Can berbuah gol pembuka.

Setelah jeda, Liverpool terus menebar ancaman berkat kombinasi Can dan Lallana. Pemilik nama terakhir sempat mendapatkan kans emas pada menit ke-77, tetapi sentuhan akhirnya kurang matang.

Di sisi lain, Watford bukan tanpa peluang. Sebastian Proedl melepaskan tembakan kaki kiri hingga bola menyentuh mistar pada masa injury time.

Tak satu pun gol tercipta pada paruh kedua sehingga laga ditutup dengan skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool.