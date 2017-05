Fahmi Untung Rp 5 Ribu Per Keping Zenith yang Dijualnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - M Fahmi (23), warga Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan (HSS) diamankan oleh anggota Polsek Daha Selatan ketika sedang mandi.



Saat diamankan, Selasa (2/5/2017) pukul 18.46 Wita, M Fahmi tidak melakukan perlawanan. Dia terbukti menyimpan obat carnophen atau zenith sebanyak 100 butir.



Obat itu dia simpan dalam kantong plastik hitam di warung Mama Lina di Jalan Pandan Sari, Daha Selatan.



Saat dilakukan penggeledahan dan pengembangan, obat itu milik M Fahmi. Dia memang diakui kepemilikannya.



Kepada petugas, Rabu (3/5/2017), Fahmi mengaku sudah satu tahun jualan obat sediaan farmasi itu. Satu keping dibelinya dari rekannya inisial BH dengan harga Rp 25 ribu.



Selanjutnya, per keping dijualnya dengan harga Rp 30 ribu atau untung Rp 5 ribu per keping. Obat itu juga dikonsumsinya sendiri agar tidak mudah lelah saat beraktivitas.



Kapolres HSS, AKBP Sukendar Eka Ristyan Putra melalui Kasubbag Humas AKP Agus Winartono mengatakan, tersangka dijerat pasal 197 jo pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda satu miliar.