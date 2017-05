Jeda Siang, 179 Saham Melemah, IHSG Ditutup Tertekan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabunga ( IHSG) ditutup turun 2,71 poin atau turun (-0,05 persen ) ke level 5.673,099 pada jeda siang perdagangan saham Rabu (3/5/2017) pukul 12.00 WIB. IHSG tertekan pelemahan enam sektor, yang dipimpin sektor infrastruktur.

Sementara empat sektor lain ditutup menguat. Empat sektor tersebut yakni konsumer, aneka industri, pertambangan dan manufaktur.

Sebanyak 118 saham ditutup menguat, 179 saham ditutup melemah dan 91 saham ditutup pada posisi sama.

Aksi beli bersih investor asing pada semua papan perdagangan mencapai Rp 202,88 miliar. Sementara aksi beli bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 144,88 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah menguat 6 poin ke level 13.305 per dollar AS. Sementara pada Selasa, rupiah ditutup di level 13.312 per dollar AS. (KOMPAS.com)