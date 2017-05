Nikmati Fresh From the Grill, Sajikan Hidangan Segar Sesuai Selera Pengunjung

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Fresh from the oven adalah kalimat yang paling sering kita dengar untuk iklan makanan khususnya roti dan kue. Namun apa yang ditawarkan di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru berbeda, yaitu fresh from the grill.

Itulah tagline atau jargon untuk promo terbaru di hotel tersebut. Seperti dikatakan Yusuf Nusi, Executive Chef Hotel Grand Dafam Banjarbaru, fresh from the Grill adalah jargon baru dalam promo F&B hotel Grand Dafam yaitu Live Grill Promotion.

Sajiannya adalah daging tenderloin, sirloin, dada ayam tanpa tulang, ikan tuna, tenggiri, kakap, udang, cumi dan lainnya yang segar dan berkualitas nomor wahid dimasak, dibakar dan diolah di depan tamu sesuai selera masing-masing.

"Kami menyajikan makanan berkualitas yang masih segar dan tamu bisa memilih dan membakar langsung daging pilihannya masing-masing. Ukuran daging yang disajikan mulai 70 sampai 100 gram," jelasnya.

Tamu bisa memilih dan menikmati daging-daging yang ada sepuasnya alias all you can eat!

Juga disajikan salad segar lengkap dengan dressing-nya, yaitu pasta (spaghetti, fettuccini dan lainnya), live cooking, aneka sayuran dan kentang serta butter rice.

"Tidak ketinggalan aneka dessert dan pilihan saus yang bervariasi untuk melengkapi kesegaran dan kenikmatan live grill promotion" ujar Yusuf.

Roy Amazon GM Grand Dafam Hotel menyatakan, khusus kali ini mereka menyajikan masakan khas Western, setelah selama dua bulan lebih menyajikan masakan khas Arabian.

"Sambil bersantap, pengunjung juga ditemani hiburan live music," jelasnya.

Ingin menikmati promo live grill ini? Silakan datang langsung ke Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru setiap Sabtu malam mulai pukul 19.00 sampai 23.00 Witam.

Pemesanan tempat hubungi 511-477-0099 atau 0811-512 0099. (*)