Barito Belum Pernah Menang Atas Arema di Lima Pertemuan Terakhir

BANJARMASINPOST.CO.ID, KLOJEN - Duel dua tim yang sedang on fire akan tersaji kala Arema FC menjamu Barito Putera di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jumat (5/5/2017).

Kedua tim sama-sama belum terkalahakan dan juga mengoleksi tujuh poin dari tiga laga.

Sekarang Barito Putera bertengger di peringkat empat klasemen sementara. Sedangkan Arema FC berada satu trip di bawahnya dengan koleksi tujuh point.

Barito hanya unggul selisih gol saja atas tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Berdasar statistik pertemuan kedua tim dalam lima laga terakhir, Arema FC masih mendominasi atas Barito Putera.

Dalam lima pertemuan terakhir itu, Arema empat kali menang atas Laskar Antasari. Sedangkan satu pertemuan lagi berakhir seri.

Berikut data lima pertemuan terakhir kedua tim :

19/11/2016 (TSC) Barito Putera Vs Arema FC (0-1)

26/7/2016 (TSC) Arema FC Vs Barito Putera (0-0)

7/4/2015 (ISL 2015) Arema FC Vs Barito Putera (1-0)

9/8/2014 (ISL 2014) Barito Putera Vs Arema FC (1-4)

21/2/2014 (ISL 2014) Arema FC Vs Barito Putera (2-0)