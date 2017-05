10 Sneakers yang Harganya Lebih Mahal dari Mobil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada tahun 1979 New York Times menuliskan artikel tentang fenomena kesukaan orang terhadap sneakers yang disebut tidak masuk akal. Fenomena itu berlanjut enam tahun kemudian saat Nike memperkenalkan Air Jordan dan memperoleh penjualan 1,7 triliun rupiah dari sepatu seri itu pada tahun pertama saja.

Sejak itu penjualan sneakers makin menggila. Bukan hanya karena semakin banyak jenis, merk, dan seri yang bermunculan, tapi juga karena beberapa item menjadi begitu terkenal dan dianggap barang kolektor sehingga harganya selangit.

Semakin langka dan dicari orang, maka harga sepasang sneakers makin melejit. Banyak di antaranya lebih mahal dari harga sebuah mobil. Jika Anda bertanya mengapa orang bersedia membeli alas kaki dengan harga setinggi itu? Jawabannya adalah karena suka dan mampu.

Berikut adalah 10 sneakers (yang kebetulan bermerk Nike) di antara sekian banyak sneakers dengan harga tak masuk akal itu. Seri-seri ini hanya sebagian dari lebih banyak seri lain yang ditawarkan dengan harga tinggi di situs-situs lelang. Seiring dengan perubahan tren dan waktu, Anda akan menemukan sepatu-sepatu lain yang harganya lebih tinggi.

10. Nike Air Jordan II Retro

Nike Air Jordan II Retro (nike)

Air Jordan II aslinya memiliki bantalan udara sepanjang solnya untuk kenyamanan pemakai. Bantalan itu ditutup lapisan sol luar. Tidak seperti Air Jordan I, seri ini dibuat di Italia. Air Jordan II diluncurkan pada musim pertandingan 1986-1987, dan dirilis ulang sebanyak enam kali. Pasangan sepatu versi retro yang dijual 12.000 dollar AS (sekitar Rp 160 juta) di situs stadiumgoods ini adalah rilis tahun 2013, dan dijuluki “Legends of the Summer,” seperti nama konser Justin Timberlake di tahun yang sama.

9. Nike Air Jordan III Retro Unreleased

Air Jordan III retro unreleased Drake vs Lil Wayne (nike)

Air Jordan III dipromosikan dalam kampanye “Mars and Mike” dengan bintang Spike Lee. Pertama kali diperkenalkan tahun 1988, versi retro seri ini dirilis ulang tujuh kali. Pasangan yang dijuluki "Drake vs Lil Wayne” ini dikeluarkan tahun 2014, bersamaan dengan konser penyanyi rapper tersebut. Sepatu yang dijual seharga 12.500 dollar AS (sekitar Rp 166 juta) itu bisa didapatkan di situs ini.

8. Nike Air Jordan XIV Retro Promo Sample

Nike Air Jordan XIV Retro Promo Sample (nike)

Air Jordan XIV terinspirasi oleh mobil Ferrari M550 yang dimiliki bintang basket Michael Jordan. Pasangan sepatu ini memiliki 14 logo Jordan sedang melompat, masing-masing tujuh pada setiap sepatu. Sepatu tahun 2016 itu dijual 14.000 dollar AS (sekitar Rp 186 juta) di halaman ebay ini.