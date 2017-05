Bursa Asia Lesu Akibat Tertekan Harga Minyak

BANJARMASINPOST.CO.ID, SIDNEY - Bursa Asia dibuka datar pada perdagangan Jumat (5/5). Investor menunjukkan gelagat tak akan agresif hari ini lantaran jatunya harga komoditas dan minyak dan menunggu hasil ketenagakerjaan di Amerika Serikat (AS) nanti malam.

Indeks S&P/ASX 200 di Australia merosot 0,08% di awal perdagangan. Penurunan saham-saham komoditas dan energi menutup keuntungan saham-saham finansial yang tengah bergerak naik.

Pasar modal di Jepang dan Korea Selatan hari ini tutup, merayakan Hari Anak.

Di Australia, saham bank seperti Macquarie melompat 3,7% dan ANZ menguat 0,49%. Namun, saham-saham sektor komoditas melanjutkan pelemahan, misalnya Rio Tinto yang kehilangan 1,58%, Fortescue turun 2,92%, dan BHP Billiton turun 2,5%.

Pasar saham AS juga tidak menularkan sentimen positif ke kawasan Asia.

"Harga komoditas menekan seluruh pasar. Pengetatan finansial di China juga mungkin akan memperparah penurunan di bursa," tulis ANZ, pagi ini.

Harga minyak kemarin menyentuh harga terendah lima bulan. West Texas Intermediate (WTI) di pasar berjangka merosot 4,8% ke US$ 45,52 per barel, sementara harga Brent terpeleset 5% ke US$ 48,26. Harga minyak merosot setelah AS mengumumkan penurunan pasokan minyak tak sebesar perkiraan sebelumnya, sementara pasar mulai pesimis dengan efek positif pemangkasan produksi minyak yang dilakukan OPEC.