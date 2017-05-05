MotoGP
Latihan Bebas Kedua, Pedrosa Tercepat, Vinales Kecelakaan
Pebalap Repsol Honda Dani Pedrosa kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2017.
BANJARMASINPOST.CO.ID, JEREZ - Pebalap Repsol Honda Dani Pedrosa kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2017.
Dalam sesi latihan yang digelar di Sirkuit Jerez pada Jumat (5/5/2017) itu Pedrosa menorehkan waktu tercepat 1 menit 39.420 detik.
Di bawah Pedrosa, Pebalap Marc VDS Jack Miller bertengger di posisi kedua dengan torehan waktu 1 menit 39.964 detik.
Sedangkan posisi ketiga diisi Pebalap LCR Honda Cal Crutchlow dengan waktu 1 menit 40.045 detik.
Seperti dikutip SuperBall.id dari Motorsport, Jumat (5/5/2016), di sesi latihan kedua ini Pebalap Movistar Yamaha Maverick Vinales juga mengalami kecelakaan.
Vinales tabrakan saat berada di tikungan kesembilan.
Berikut hasil latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2017:
1.Dani Pedrosa (Repsol Honda): 1'39.420
2.Jack Miller (Marc VDS): 1'39.964 +0.544
3.Cal Crutchlow (LCR Honda): 1'40.045 +0.625
4.Jorge Lorenzo (Ducati): 1'40.291 +0.871
5.Danilo Petrucci (Octo Pramac): 1'40.378 +0.958
6.Maverick Viñales (Movistar Yamaha): 1'40.379 +0.959
7.Alvaro Bautista (Aspar Team): 1'40.392 +0.972
8.Andrea Dovizioso (Ducati): 1'40.428 +1.008
9.Aleix Espargaro (Aprilia Gresini): 1'40.479 +1.059
10.Pol Espargaro (Red Bull KTM): 1'40.573 +1.153
11.Scott Redding (Octo Pramac): 1'40.639 +1.219
12.Valentino Rossi (MovistarYamaha): 1'40.698 +1.278
13.Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3):1'40.773 +1.353
14.Marc Marquez (Repsol Honda): 1'40.915 +1.495
15.Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3):1'41.019 +1.599
16.Andrea Iannone (Suzuki Ecstar): 1'41.165 +1.745
17.Tito Rabat (Marc VDS): 1'41.165 +1.745
18.Bradley Smith (Red Bull KTM): 1'41.432 +2.012
19.Takuya Tsuda (Suzuki Ecstar): 1'41.887 +2.467
20.Sam Lowes (Aprilia Gresini): 1'41.905 +2.485
21.Karel Abraham (Pull&Bear Aspar): 1'41.909 +2.489
22.Loris Baz (Avintia Racing): 1'42.515 +3.095
23.Hector Barbera (Avintia Racing): 1'42.630 +3.210
MotoGP
-
Runner Up Superbike Jepang Ini Gantikan Alex Rins pada GP Spanyol
-
Sama-sama Tercepat, Marquez dan Vinales Makin Ketat di GP Americas
-
Terhalang Saat di Lintasan, Vinales Kesal Kepada Valentino Rossi
-
Urutan Empat Tercepat di Austin, Valentino Rossi Anggap Awal yang Baik
-
Ini Harapan Valentino Rossi Terkait Kinerja Motornya di GP AS