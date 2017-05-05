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Latihan Bebas Kedua, Pedrosa Tercepat, Vinales Kecelakaan

Pebalap Repsol Honda Dani Pedrosa kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2017.

Latihan Bebas Kedua, Pedrosa Tercepat, Vinales Kecelakaan
RIDEAPART
Pebalap Repsol Honda Dani Pedrosa kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2017 di Sirkuit Jerez pada Jumat (5/5/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JEREZ - Pebalap Repsol Honda Dani Pedrosa kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2017.

Dalam sesi latihan yang digelar di Sirkuit Jerez pada Jumat (5/5/2017) itu Pedrosa menorehkan waktu tercepat 1 menit 39.420 detik.

Di bawah Pedrosa, Pebalap Marc VDS Jack Miller bertengger di posisi kedua dengan torehan waktu 1 menit 39.964 detik.

Sedangkan posisi ketiga diisi Pebalap LCR Honda Cal Crutchlow dengan waktu 1 menit 40.045 detik.

Seperti dikutip SuperBall.id dari Motorsport, Jumat (5/5/2016), di sesi latihan kedua ini Pebalap Movistar Yamaha Maverick Vinales juga mengalami kecelakaan.

Vinales tabrakan saat berada di tikungan kesembilan.

Berikut hasil latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2017:
1.Dani Pedrosa (Repsol Honda): 1'39.420
2.Jack Miller (Marc VDS): 1'39.964 +0.544
3.Cal Crutchlow (LCR Honda): 1'40.045 +0.625
4.Jorge Lorenzo (Ducati): 1'40.291 +0.871
5.Danilo Petrucci (Octo Pramac): 1'40.378 +0.958
6.Maverick Viñales (Movistar Yamaha): 1'40.379 +0.959
7.Alvaro Bautista (Aspar Team): 1'40.392 +0.972
8.Andrea Dovizioso (Ducati): 1'40.428 +1.008
9.Aleix Espargaro (Aprilia Gresini): 1'40.479 +1.059
10.Pol Espargaro (Red Bull KTM): 1'40.573 +1.153
11.Scott Redding (Octo Pramac): 1'40.639 +1.219
12.Valentino Rossi (MovistarYamaha): 1'40.698 +1.278
13.Jonas Folger (Monster Yamaha Tech 3):1'40.773 +1.353
14.Marc Marquez (Repsol Honda): 1'40.915 +1.495
15.Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3):1'41.019 +1.599
16.Andrea Iannone (Suzuki Ecstar): 1'41.165 +1.745
17.Tito Rabat (Marc VDS): 1'41.165 +1.745
18.Bradley Smith (Red Bull KTM): 1'41.432 +2.012
19.Takuya Tsuda (Suzuki Ecstar): 1'41.887 +2.467
20.Sam Lowes (Aprilia Gresini): 1'41.905 +2.485
21.Karel Abraham (Pull&Bear Aspar): 1'41.909 +2.489
22.Loris Baz (Avintia Racing): 1'42.515 +3.095
23.Hector Barbera (Avintia Racing): 1'42.630 +3.210

Tags
Sirkuit Jerez
Maverick Vinales
Dani Pedrosa
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Editor: Murhan
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