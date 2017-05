Lirik Lagunya Diplesetkan Jadi "Kolak yang Dingin", Ini Kata Armand Maulana

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA- Para pengguna media sosial sedang dihibur oleh lagu-lagu dalam dan luar negeri yang diberi judul baru, yang terdengar mirip dengan sepotong lirik lagu-lagu itu.

Contohnya, judul lagu "The Power" (1990) dari grup musik Eurodance dari Jerman, Snap!, menjadi "Agak ke Bawah", yang terdengar mirip dengan penggalan lirik, "I've got the power."

Penyebaran lagu dengan judul berupa pelesetan lirik itu diawali dengan tulisan berupa percakapan antara seorang pendengar dengan seorang penyiar radio.

Si pendengar meminta diputarkan sebuah lagu dengan judul pelesetan lirik, sementara sang penyiar radio ngotot tak ada lagu dengan judul itu. Ujungnya, file audio potongan lagu dimaksud pun di-post.

Lagu "Terbang" (1998) dari band Indonesia GIGI juga mendapat judul baru--menjadi "Kolak yang Dingin".

Lirik lagu tersebut berbunyi, "Kaulah yang dinginkan aku/dari mimpiku/dari mimpiku." Jika kita menyanyikannya, liriknya menjadi, "Kolak yang dinginkan aku...."

Vokalis GIGI, Armand Maulana (46), mengaku senang dan diuntungkan, karena tentu ada orang-orang yang jadi ingin tahu dan mendengarkan lagu "Terbang".

"Ya, lucu aja lah, kami (GIGI) mah seneng aja. Paling tidak, yang tahu lagu itu ketawa, nostalgia," tutur Armand seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Armand merasa ini justru membuat lagu-lagu GIGI dikenal para generasi milenial

"Yang belum tahu lagu itu, ada keuntungannya. Misalnya, anak milenial yang enggak tahu GIGI, pasti mereka search (lewat google) kan. Ya, buat GIGI sih insya Allah jadi ada pelebaran juga, orang jadi banyak yang tahu," lanjutnya.

"Karena, kalau fenomena kayak gini, orang akan lebih cepet nangkep kan, daripada yang kami sengaja promosikan," tuturnya lagi.

Armand mengaku bahwa dirinya sudah mendengar pelesetan lirik lagu itu tidak lama sesudah lagu tersebut dirilis.

"Itu kan 'Terbang', (diluncurkan) tahun 1998 ya. Terus, pada saat itu, lagu itu naik banget," cerita Armand.

"Pas GIGI manggung di pensi-pensi (pentas seni) sekitar tahun 1999-2000 gitu, kami pernah didatengin mahasiswa. Tiba-tiba, lagi cek sound, ada yang nyanyi, 'Kolak yang dinginkan aku' gitu. Hah? Kami pada ketawa aja," kenangnya.

"Kami udah denger ada yang melesetin gitu, udah dari dulu ya," tambahnya.