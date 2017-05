Sesuai Prediksi, IHSG Terpeleset di Awal Perdagangan Jumat Pagi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot ke zona negatif pada pembukaan perdagangan pagi (5/5). Indeks tekoreksi 5 poin atau 0,09% ke posisi 5.664,83 pada pukul 9:10 WIB.

Sebanyak 92 saham melorot, berbanding 97 yang naik, dan 95 saham lainnya bertahan.

Tujuh sektor tertekan. Grup saham aneka industri turun 0,73%. Sedangkan sektor saham konstruksi menguat 0,43%.

Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2017. Pemerintah, Bank Indonesia, dan ekonom memperkirakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Januari-Maret tumbuh 4,9%-5,1% year on year.

Bursa kawasan juga bergerak lesu pagi ini. Indeks ASX 200 di Australia melemah 0,49%, tertekan saham-saham komoditas energi.

Indeks Hang Seng di Hong Kong terkoreksi 0,8% dan Shanghai Composite turun 0,53%. Sedangkan Indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,97%.

Harga minyak mentah menahan laju bursa Amerika Serikat (AS) tadi malam dan bursa Australia. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) pagi ini di posisi US$ 45,54 per barel, di sekitar level terendah lima bulan terakhir, setelah merosot 4,8% kemarin.