Tak Patuhi Jam Kerja

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepada pak gubernur Kalsel dan depnaker yang terkait. Tolong perjuangkan hak buruh di Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Khususnya perusahaan di sekitaran Jalan Gubernur Soebarjo yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, khususnya tentang jam kerja. Masa hari Sabtu pulang jam lima, tak ada hitungan lemburnya.

081549408xxx

TANGGAPAN:

JAM kerja secara umum di perusahaan diatur 40 jam per minggu. Jika perusahaan memakai sistem enam hari kerja, maka kerjanya tujuh jam per hari. Kalau memakai lima hari kerja, maka kerja delapan jam per hari. Jika lebih dari jam-jam kerja tersebut, harus dihitung lembur.

Jika ada penyimpangan seperti itu, bisa disampaikan keberatannya kepada pimpinan perusahaannya, jika tidak dihiraukan bisa lapor ke disnaker setempat. Demikian dan terima kasih.

ANTONIUS SIMBOLON

Kepala Disnakertrans Kalsel