David Luiz Ingin Cicipi Juara Liga Inggis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bek Chelsea, David Luiz punya ambisi besar memenangkan gelar Premier League musim ini.

Sejak meninggalkan Stamford Bridge ke Paris Saint Germain, pemain asal Brasil itu memang belum mencicipi titel bergengsi di Inggris.

"Saya selalu bermimpi bisa menjuarai Premier League," kata Luiz seperti dilansir Four Four Two, Jumat (5/5/2017).

Tidak heran, Chelsea memboyong kembali Luiz dengan harga 30 juta pounds awal musim lalu.

Perannya berpengaruh besar di bawah sentuhan pelatih kepala Antonio Conte di klub

"Premier League kompetisi tersulit di dunia. Kami harus terus berjuang keras supaya bisa juara," tambahnya.

Sebelumnya, Luiz pernah juara Piala FA, Liga Europa, dan Liga Champions bersama The Blues.

Chelsea masih berada di puncak klasemen sementara dibayang-bayangi Tottenham Hotspur.