Jadwal Berat Harus Dilakoni Man United ketika Bertandang ke Emirates Stadium

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kompetisi di Eropa sudah memasuki pekan-pekan terakhir. Persaingan memperebutkan gelar juara dan tiket menuju kompetisi Eropa kian seru.

Di Inggris, Chelsea dan Tottenham Hotspur bersaing ketat merengkuh trofi. Tetapi di bawah mereka, persaingan memperebutkan zona Liga Champions berlangsung ketat karena melibatkan Liverpool, Manchester City dan Manchester United.

Jadwal berat harus dilakoni Man United ketika tandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal. Arsenal ada di urutan keenam dan masih berpeluang meraih tiket Liga Champions, meskipun tipis. Karena itu, kemenangan atas Man United bisa mengubah peruntungan mereka.

Dari Spanyol, Barcelona masih berada di puncak klasemen. Tetapi raihan poin mereka sama dengan rival abadi, Real Madrid, yang masih memiliki tabungan satu pertandingan.

Jadi, Barcelona tidak boleh terpeleset saat menjamu Villarreal. Hal yang sama juga harus dilakuan Real Madrid ketika melawat ke markas Granada.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini:

Sabtu, 6 Mei 2017

Premier League

Manchester City vs Crystal Palace, BeIn Sport 1 pukul 18.30 WIB

Hull City vs Sunderland, BeIn Sport 1 pukul 21.00 WIB

Leicester City vs Watford, BeIn Sport 3 pukul 21.00 WIB

Swansea City vs Everton, BeIn Sport 1 pukul 23.30 WIB

La Liga

Sporting Gijon vs Las Palmas, BeIn Sport 2 pukul 18.00 WIB

Atletico Madrid vs Eibar, BeIn Sport 2 pukul 21.15 WIB

Barcelona vs Villarreal, BeIn Sport 2 pukul 23.30 WIB

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Hoffenheim, Fox Sports Play pukul 20.30 WIB

Bayern Muenchen vs Darmstadt, Fox Sports 2 pukul 20.30 WIB

Hertha Berlin vs Leipzig, Fox Sports 1 pukul 23.30 WIB