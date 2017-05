Mau dapat Samsung Galaxy S8 Gratis? Ayo Ikuti Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Smartphone terbaru Samsung, Galaxy S8 dan S8+ mulai hari ini, Jumat (5/5/2017), mulai dipasarkan di Indonesia.

Duo Galaxy S8 hadir dengan desain yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Tanpa tombol fisik Home dan nyaris tanpa bingkai layar.

Smartphone Android yang diluncurkan pada akhir Maret ini dijual di Indonesia dengan harga Rp 10,5 juta untuk Galaxy S8 dan Rp 12 juta untuk seri Galaxy S8+. Keduanya hanya berbeda dari ukuran layar dan kapasitas baterai.

Samsung Galaxy S8 dari tampilan terlihat mewah dengan layar melengkung, spesifikasinya sangat mumpuni, dan sejibun fitur lain, seperti anti-air dan asisten berbasis suara Bixby.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, siapa yang tak tergoda Galaxy S8. Apalagi jika bisa didapatkan dengan gratis.

Ya, gratis. KompasTekno menawarkan satu unit Samsung Galaxy S8 seharga RP 10,5 juta secara percuma. Program ini merupakan rangkaian kegiatan “Gadget Story Samsung Galaxy S8” yang acara temu daratnya berlangsung pada Rabu (3/5/2017) lalu di Jakarta.

Untuk mendapatnya secara gratis, Anda hanya perlu membuat video unik soal Galaxy S8. Bagaimana caranya? Simak baik-baik tata caranya di bawah ini:

Program: Video Kreatif Galaxy S8 - Berhadiah Samsung Galaxy S8

Tema: “Saya mau Samsung Galaxy S8 karena...?"

Tata cara:

Buat video pendek, maksimal satu menit, dengan tema di atas. Buat video sekreatif dan seunik mungkin.

Upload video tersebut di akun Instagram Anda (bukan Instagram Stories)

Tulis keterangan video (caption) semenarik mungkin, diawali kalimat "Saya mau Samsung Galaxy S8 karena…" dan cantumkan hashtag #GadgetStoryGalaxyS8 #TheGreatS8

Mention ke Instagram @kompascom dan @samsung_id

Setelah caption, tulis dalam kolom Comment, dua jawaban pertanyaan di bawah ini: ?

Pertanyaan 1: Saat di New York, Dian Sastrowardoyo pilih Galaxy S8 atau S8 Plus? (jawaban ada di YouTube KompasTekno)?

Pertanyaan 2: Siapa nama petinggi Samsung yang diwawancara Kompas.com soal kamera Galaxy S8 setelah acara peluncuran di New York? (Jawaban ada di berita Galaxy S8 di tekno.kompas.com)

- Pastikan akun Instagram Anda tidak dikunci.

- Periode kompetisi 4 - 18 Mei 2017

- Pemenang akan diumumkan akhir Mei 2017 di Twitter @KompasTekno dan Instagram @Kompascom.

- Hadiah utama 1 unit Samsung Galaxy S8

- Kompetisi terbuka untuk umum. Kompetisi tidak berlaku untuk karyawan Kompas Cyber Media dan keluarga. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.