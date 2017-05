Megadeth Undang Jokowi Tonton Konser Hammersonic 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Band metal Megadeth mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyaksikan penampilan mereka di Hammersonic Festival 2017 yang akan digelar di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (7/5).

Hal itu dikatakan Wendy Putranto, COO Revision Live Entertainment, penyelenggara festival musik metal tersebut.

"Kemarin Dave Mustaine (vokalis Megadeth) sudah mengundang lewat Twitter ke Pak Jokowi," ujar Wendy di Talaga Sampireun, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (5/5).

Namun sayang, kata Wendy, ia mendapatkan kabar bahwa Jokowi berada di luar negeri ketika Hammersonic berlangsung.

Menurut Wendy, akan sulit sepertinya mengundang Jokowi melihat padatnya jadwal kenegaraan.

Sepengetahuan Wendy, Jokowi memang menyukai band-band beraliran metal semacam Megadeth.

"Setahu saya sekarang Jokowi juga lebih senang dengan band-band metal lokal. Mungkin karena dia jadi Presiden RI, dia enggak mau citranya lebih menyukai band-band barat," kata dia.

"Pernah di suatu wawancara dia bilang "Saya sekarang lebih tertarik dengan band-band lokal kayak Burgerkill gitu-gitu. Kayaknya sih enggak bakal terjadi juga (Jokowi nonton Hammersonic)," ucapnya.

Secara pribadi, Wendy lebih berharap agar Jokowi tidak menghadiri festival musik cadas terbesar di Indonesia. Sebab, menurut Wendy, situasi akan kurang kondusif.

"Kalau terjadi pasti Paspampres banyak banget, tapi itu malah bakal bikin repot. Penonton lain kasihan," ucapnya.

Lantas bagaimana jika benar-benar Jokowi hadir?

"Jadi kalau mau nonton mending dari belakang panggung, jangan dari depan panggung karena kalau dari depan panggung bakal nyusahin penonton yang lain," ucapnya.

Adapun Hammersonic akan digelar di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, pada 7 Mei 2017 mendatang.

Sederet band dalam negeri yang tampil adalah Seringai, Revenge The Fate, Trojan, dan From Hell to Heaven.

Sedangkan dari luar negeri selain Megadeth adalah The Black Dahlia Murder, Whitechapel, Northlane, dan band lainnya. (Tri Susanto Setiawan)