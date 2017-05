Penyegaran di Tellkomsel, Ini Susunan Baru di Jajaran Direksi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -- Jumat (5/5/2017) Telkomsel menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Telkomsel Smart Office, Jakarta.

Melalui keputusan pemegang saham, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom) dan Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) selaku pemegang saham Telkomsel melakukan penyegaran di tiga posisi yakni: Direktur Sales, Direktur Network dan Direktur Human Capital.

Sukardi Silalahi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Network Telkomsel ditunjuk sebagai Direktur Sales, dimana posisi ini sebelumnya diisi oleh Mas’ud Khamid (kini menjabat sebagai Direktur Consumer Service Telkom Indonesia).

Sementara itu posisi Direktur Network diisi oleh Bob Apriawan, sedangkan Irfan Tachrir sebagai Direktur Human Capital Management menggantikan Priyantono Rudito.

Penetapan susunan baru direksi Telkomsel sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat bisnis, organisasi dan sumber daya manusia secara berkelanjutan yang dibutuhkan untuk menjadikan Telkomsel tetap bertumbuh dan tetap menjadi yang terdepan.



Dengan demikian, susunan Direksi Telkomsel selengkapnya adalah:

Presiden Direktur/President Director : Ririek Adriansyah

Direktur/Director of Sales : Sukardi Silalahi

Direktur /Director of Finance : Heri Supriadi

Direktur/Director of Human Capital Management : Irfan Tachrir

Direktur/Director of Network : Bob Apriawan

Direktur/Director of Planning & Transformation : Edward Ying Siew Heng

Direktur/Director of IT : Montgomery Hong

Direktur/Director of Marketing: : Alistair Johnston (*)