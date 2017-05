Wow! Ditemukan Makhluk Film Star Wars di Sulawesi, Ilmuwan: Tarsius Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANADO - Peneliti mengumumkan dua spesies baru tarsius saat hari Star Wars atau May the Fourth be with you Day.

Hasil penelitian ini dipublikasikan oleh Primate Conservation, Kamis (4/5/2017).

USA Today yang mengutip dari hasil studi yang dipublikasikan tim peneliti menyebutkan spesies baru tersebut adalah Tarsius spectrumgurskyae dan Tarsius supriatnai.

Dengan demikian, jumlah spesies binatang yang mempunyai mata bulat besar ini di Pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil sekitarnya sekarang menjadi 11.

"Temuan ini diharapkan bisa membantu dalam pelestarian (Tarsius) di kawasan kritis dimana mereka berada," ujar satu di antara peneliti, Myron Shekelle dari Western Washington University.

Selintas kedua spesies yang baru ditemukan itu, menurut Shekelle, mirip. Perbedaan baru dapat diketahui dari suara serta data-data genetik lainnya.

Menurut rekan Shekelle, Russ Mittermeier dari Konservasi Internasional, Indonesia adalah negara dengan kekayaan primata ketiga di dunia setelah Brasil dan Madagaskar.

Mittermeier mengatakan, kedua spesies tarsius baru dari Pulau Sulawesi ini adalah primata ke-80 dan ke-81 yang baru untuk ilmu pengetahuan sejak pergantian abad ini.

"Ini mewakili sekitar 16 persen dari semua spesies primata, dan menunjukkan betapa sedikit yang kita ketahui tentang keanekaragaman hayati unik dan indah di planet kita. "

Endangered Species International menyebutkan, sebagian besar spesies tarsius sekarang terancam punah. Beberapa lainnya dianggap sangat terancam punah.