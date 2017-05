Ludah Manusia Bisa Menyembuhkan Luka, Ini Penjelasan Ilmiahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Binatang, misal anjing atau kucing, saat terluka biasanya menjilati bekas luka mereka.

Air ludah mereka bisa mempercepat kesembuhan luka. Ternyata hal itu juga berlaku pada manusia.

Berdasarkan laporan para peneliti dari Belanda yang terangkum dalam The Journal of Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), histatin yang terdapat dalam air ludah tidak hanya bisa membunuh bakteri. Ia juga dapat mempercepat penyembuhan luka.

"Penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan mengapa hewan menjilati luka mereka," kata Gerald Weissmann, Pemimpin Redaksi FASEB Journal.

Penelitian tersebut juga menjelaskan mengapa luka di mulut, seperti luka setelah pencabutan gigi, sembuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan luka pada kulit dan tulang.

Penelitian ini juga menjanjikan harapan kepada penderita luka kronis yang berhubungan dengan diabetes dan gangguan lain, serta luka traumatis dan luka bakar.

Selain itu, karena mungkin dapat diproduksi secara massal, zat tersebut memiliki potensi seperti krim antibiotik dan alkohol gosok.